Blessure Pogba biedt Schweinsteiger kansen

ISTANBUL - Manchester United heeft donderdag bij Fenerbahçe niet alleen sportief een nederlaag moeten incasseren, maar ook op het personele vlak. Middenvelder Paul Pogba, sinds afgelopen zomer de duurste voetballer ter wereld, moest in Istanbul al na een half uur naar de kant met een dijbeenblessure.

Door ANP - 3-11-2016, 22:45 (Update 3-11-2016, 22:45)

Pogba probeerde nog even door te spelen, maar al snel bleek dat hij niet verder kon. De Franse international werd afgelost door spits Zlatan Ibrahimovic. De kans is klein dat Pogba zondag kan meedoen in de competitiewedstrijd tegen Swansea City. Manager José Mourinho mist dan ook de geschorste Ander Herrera, waardoor Bastian Schweinsteiger zowaar weer mag hopen op een kans. De Duitse middenvelder werd begin dit seizoen teruggezet naar de beloften door Mourinho, maar mag sinds deze week weer meetrainen met de hoofdmacht.