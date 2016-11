Standard Luik pakt winst bij Panathinaikos

ATHENE - Standard Luik heeft de kansen op een vervolg in de Europa League in leven gehouden. De Belgische club boekte donderdag bij Panathinaikos de eerste overwinning in groep G: 0-3. Met vijf punten doet Standard Luik volop mee in de strijd om de tweede plaats achter Ajax, dat met tien punten al zeker is van een plek in de knock-outfase van de Europa League.

Door ANP - 3-11-2016, 23:03 (Update 3-11-2016, 23:03)

De 'Rouches' trokken de wedstrijd in Athene in het laatste halfuur naar zich toe. Ibrahima Cissé opende in de 61e minuut de score, waarna Ishak Belfodil een kwartier voor tijd de tweede treffer maakte. Kort daarna moest Panathinaikos met tien man verder, nadat de Belgische middenvelder Paul José Mpoku met twee keer geel van het veld was gestuurd. In blessuretijd bepaalde Belfodil de eindstand op 0-3.

Panathinaikos, dat pas één punt heeft, komt op 24 november naar Amsterdam. Standard Luik speelt in Spanje tegen Celta de Vigo, dat ook op vijf punten staat.