ANP Schalke en Sjachtar verder in Europa League

GELSENKIRCHEN - Net als Zenit Sint-Petersburg en Ajax hebben ook Schalke 04 en Sjachtar Donetsk zich donderdag al verzekerd van een vervolg in de Europa League. Beide clubs zetten ook hun vierde groepswedstrijd in winst om en zijn met de maximale score van twaalf punten zeker van een plek in de knock-outfase.

Door ANP - 3-11-2016, 23:25 (Update 3-11-2016, 23:25)

Schalke versloeg Krasnodar met 2-0. De doelpunten vielen in Gelsenkirchen halverwege de eerste helft kort na elkaar en kwamen van Junior Caicara en Nabil Bentaleb. De geblesseerde spits Klaas-Jan Huntelaar ontbrak bij de Duitsers. In dezelfde groep won Red Bull Salzburg met 2-0 bij Nice dankzij twee treffers van de Zuid-Koreaanse invaller Hwang Hee-chan. Salzburg heeft nu net als Nice drie punten, Krasnodar staat op zes.

Sjachtar Donetsk won met 5-3 bij AA Gent. Sporting Braga nam de tweede plaats over van de Belgen door Konyaspor met 3-1 te verslaan.