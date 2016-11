Coach Villas-Boas tekent bij Chinese topclub

SHANGHAI - André Villas-Boas gaat komend seizoen aan de slag in China. De Portugese coach tekende een contract bij topclub Shanghai SIPG. Daar wordt hij herenigd met de Braziliaan Hulk, die hij kent van FC Porto en Zenit Sint-Petersburg.

Door ANP - 4-11-2016, 11:51 (Update 4-11-2016, 11:51)

De club uit Shanghai had net bekendgemaakt afscheid te nemen van Sven-Goran Eriksson. Die eindigde met de club in het afgelopen weekend afgesloten Chinese voetbalseizoen op de derde plek.

Villas-Boas gaat in Shanghai ruim 12 miljoen euro per jaar verdienen. De 39-jarige coach was clubloos, nadat hij zijn contract bij Zenit Sint-Petersburg, waarmee hij in 2015 landskampioen werd, niet verlengde. De Portugees stond eerder aan het roer bij Chelsea en Tottenham Hotspur.