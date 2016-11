Blind haalt Zeegelaar bij Oranje

ANP Blind haalt Zeegelaar bij Oranje

ZEIST - Bondscoach Danny Blind heeft Marvin Zeegelaar opgeroepen voor de interlands van het Nederlands elftal komende week tegen België en Luxemburg. De linksback van Sporting Portugal behoort voor het eerst tot de selectie. Zeegelaar, een 26-jarige Amsterdammer, maakt dit seizoen een sterke indruk in Lissabon.

Door ANP - 4-11-2016, 12:21 (Update 4-11-2016, 12:21)

Blind riep vrijdag ook Jeremain Lens op, die net als Zeegelaar niet tot de voorselectie behoorde. De aanvaller van Fenerbahçe was een tijdje uit beeld bij Oranje. Stijn Schaars keert na 2,5 jaar afwezigheid terug in de selectie. De aanvoerder van sc Heerenveen maakt dit seizoen een sterke indruk in Friesland.