ANP Oranje zwaait Heitinga en Mathijsen uit

ZEIST - Het Nederlands elftal neemt woensdag voor de aftrap van de oefeninterland tegen België afscheid van John Heitinga en Joris Mathijsen. De twee verdedigers, die jarenlang het centrale duo bij Oranje vormden, hebben hun voetbalcarrière beëindigd en worden in Amsterdam uitgezwaaid.

Door ANP - 4-11-2016, 13:31 (Update 4-11-2016, 13:31)

Heitinga (32) speelde 87 interlands, de eerste begin 2004 tegen de Verenigde Staten en de laatste in de zomer van 2013 tegen China. Mathijsen (36) kwam tot 84 wedstrijden in Oranje. De Brabander debuteerde in november 2004 tegen Andorra en speelde zijn laatste interland bijna acht jaar later tegen Hongarije. Op de WK's van 2006 en 2010 vormden Heitinga en Mathijsen het hart van de Nederlandse defensie. In de WK-finale van 2010 tegen Spanje moest Heitinga in de verlenging met twee keer geel van het veld. Kort daarna schoot Andrés Iniesta de droom op de wereldtitel aan diggelen.

Mathijsen kon na zijn vertrek vorig jaar Feyenoord geen nieuwe club en stopte daarna met voetballen. Hij werkt nu als technisch manager bij Willem II. Heitinga besloot begin dit jaar te stoppen bij Ajax.