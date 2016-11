Gestrafte Aubameyang terug bij Dortmund

DORTMUND - Pierre-Emerick Aubameyang is teruggekeerd in de selectie van Borussia Dortmund, dat het zaterdag in de Bundesliga opneemt tegen Hamburger SV.

Door ANP - 4-11-2016, 15:39 (Update 4-11-2016, 15:39)

Dat liet coach Thomas Tuchel vrijdag weten. Hij strafte de 27-jarige Aubameyang disciplinair voor het Champions League-duel van woensdag met Sporting Lissabon (1-0). De Frans-Gabonese voetballer was maandag met vrienden in zijn privévliegtuig naar Milaan gereisd. De volgende ochtend keerde hij terug, maar verscheen te laat op de training.

Of Aubameyang zaterdag ook weer kan rekenen op speeltijd, liet Tuchel in het midden.