ANP Lovren bedankt tijdelijk voor Kroatië

ZAGREB - Dejan Lovren heeft zich teruggetrokken voor de komende twee interlands van het Kroatische voetbalelftal. De verdediger van Liverpool noemde geen reden. ,,Die houd ik voor mezelf'', aldus de 27-jarige Lovren. ,,Voor de wedstrijden daarna ben ik weer beschikbaar. Dan moet ik bij Liverpool wel goed blijven presteren natuurlijk.''

Door ANP - 4-11-2016, 18:20 (Update 4-11-2016, 18:20)

Kroatië speelt volgende week zaterdag in de kwalificatie voor het WK thuis tegen IJsland en dinsdag 15 november vriendschappelijk tegen Noord-Ierland.

Lovren kreeg na afloop van de oefenwedstrijd tegen Hongarije in maart ruzie met bondscoach Ante Cacic. Hij was boos over het feit dat hij de hele wedstrijd op de bank moest blijven zitten en uitte daarna zijn onvrede in de media. Cacic liet Lovren buiten de selectie voor het EK in Frankrijk en zei dat de verdediger alleen weer welkom was als hij beseft dat niemand belangrijker is dan het team.

Lovren keerde terug in de selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije, maar bleef toen opnieuw op de bank. Ook tegen Kosovo en Finland deed hij niet mee.