ANP Promes meldt zich geblesseerd af voor Oranje

ZEIST - Het Nederlands voetbalelftal kan in de oefenwedstrijd tegen België en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg niet beschikken over Quincy Promes. De aanvaller van Spartak Moskou heeft enkelklachten en onderzoek maakte vrijdag duidelijk dat hij volgende week nog niet kan spelen.

Door ANP - 4-11-2016, 21:22 (Update 4-11-2016, 21:22)

Danny Blind weet nog niet of hij een vervanger oproept. De bondscoach laat dat afhangen van de wedstrijden die de andere internationals dit weekeinde spelen. Daarna neemt Blind daar een besluit over.

De oefenwedstrijd tegen België is woensdag in de ArenA. Volgende week zondag gaat Oranje in de WK-kwalificatie op bezoek bij Luxemburg.