VVV-Venlo nieuwe koploper in Jupiler League

VENLO - Jong PSV is niet langer de lijstaanvoerder in de Jupiler League. De Eindhovenaren verloren vrijdag met 1-0 bij Helmond Sport en zagen VVV-Venlo de koppositie overnemen en ook MVV passeren in de stand. Het was voor Jong PSV al de vijfde uitwedstrijd op rij die niet werd gewonnen in de competitie. De enige treffer kwam aan het begin van de tweede helft op naam van Marc Höcher.

Door ANP - 4-11-2016, 22:11 (Update 4-11-2016, 22:11)

VVV was in eigen stadion met 3-1 te sterk voor FC Dordrecht, en heeft na dertien wedstrijden 27 punten. MVV won kort voor tijd met 2-1 van Telstar en staat op 26 punten. Jong PSV heeft er 25.

Vito van Crooij bracht VVV halverwege de eerste helft aan de leiding. Michael Chacon maakte vanaf de strafschopstip, in de laatste minuut van de eerste helft, gelijk. In de 53e minuut mocht ook VVV een penalty nemen, en ook die was raak. Clint Leemans scoorde: 2-1. In de slotfase zorgde Ralf Seuntjens voor de eindstand.