Kortrijk blijft ongeslagen in eigen stadion

ANP Kortrijk blijft ongeslagen in eigen stadion

KORTRIJK - KV Kortrijk blijft het dit seizoen in thuiswedstrijden uitstekend doen. De Belgische voetbalclub was vrijdag met 2-1 te sterk voor Charleroi en heeft dit seizoen in eigen stadion nog geen competitiewedstrijd verloren.

Door ANP - 4-11-2016, 22:52 (Update 4-11-2016, 22:52)

Idriss Saadi opende na ruim een uur spelen de score. De 2-0 kwam in de 82e minuut op naam van Idir Ouadi. Ver in blessuretijd deed David Pollet nog wel wat terug, maar dat doelpunt kwam te laat voor Charleroi.

Charleroi had bij een overwinning naast koploper Zulte Waregem kunnen komen. Nu blijft de club vierde met 24 punten. Kortrijk heeft dankzij de zege nog maar één punt minder dan Charleroi en is zesde.