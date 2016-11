Mourinho prijst Zlatan om inzet

MANCHESTER - Topaankoop Zlatan Ibrahimovic scoort amper voor Manchester United, maar trainer Jos Mourinho maakt zich er niet druk om. ,,Ook als hij niet scoort, is Zlatan fantastisch. Zijn inzet is altijd geweldig'', aldus de Portugese coach, die tegen Brits media zei dat hij het volste vertrouwen houdt in de Zweed.

Door ANP - 5-11-2016, 12:01 (Update 5-11-2016, 12:01)

Zlatan maakte in zijn laatste elf wedstrijden slechts één doelpunt. Kansen heeft hij te over. ,,Hij creëert heel veel kansen, maar mist er ook heel veel'', ziet Mourinho. ,,Ik kijk naar zijn inzet, dynamiek en rol in de opbouw en die is briljant. Hij is niet bang zijn verantwoordelijkheid te nemen.''

Manchester United presteert tot dusver ondermaats. De ploeg verloor deze week in de Europa League van Fenerbahçe en pakte slechts drie punten uit de laatste vier competitieduels.