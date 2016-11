Scheur in lies zet Mokhtar weken buitenspel

ANP Scheur in lies zet Mokhtar weken buitenspel

ZWOLLE - PEC Zwolle moet het voorlopig stellen zonder Youness Mokhtar. De aanvaller, één van de smaakmakers dit seizoen in het elftal van trainer Ron Jans, heeft een scheurtje in zijn linkerlies. Mokhtar liep die kwetsuur afgelopen zondag op tijdens de gewonnen IJsselderby tegen Go Ahead Eagles (3-1).

Door ANP - 5-11-2016, 16:37 (Update 5-11-2016, 16:37)

De 25-jarige Utrechter moest al vroeg in de wedstrijd naar de kant. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Mokhtar een kleine scheur in zijn lies heeft. Hoe lang Mokhtar daardoor is uitgeschakeld, kon een woordvoerder van PEC Zwolle zaterdag niet zeggen. ,,Zeker omdat het bij zo'n blessure heel persoonsgebonden is hoe snel het herstel gaat.''

Duidelijk is wel dat Jans het enkele weken zonder zijn vleugelspits moet doen. Mokhtar mist zaterdag de thuiswedstrijd tegen Roda JC en naar alle waarschijnlijkheid na de interlandperiode ook de confrontatie met koploper Feyenoord in De Kuip.