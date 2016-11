Balotelli en Pellè ontbreken bij Italië

ANP Balotelli en Pellè ontbreken bij Italië

ROME - Mario Balotelli ontbreekt opnieuw in de nationale voetbalploeg van Italië. Bondscoach Giampiero Ventura heeft de spits niet opgenomen in zijn selectie voor het duel met Liechtenstein in de WK-kwalificatie en de vriendschappelijke ontmoeting met Duitsland.

Door ANP - 5-11-2016, 17:00 (Update 5-11-2016, 17:00)

Balotelli steekt dit seizoen in goede vorm bij Olympique Nice. Hij maakte al zes competitietreffers voor de verrassende koploper van de hoogste Franse klasse. Balotelli speelde zijn laatste interland op het WK van 2014 in Brazilië.

Ook Graziano Pellè heeft geen uitnodiging ontvangen. De spits weigerde vorige maand een hand van de bondscoach toen hij gewisseld werd tijdens het duel met Spanje. Pellè werd vervolgens direct uit de selectie gezet. Bondscoach Ventura had hem niet meer nodig voor de wedstrijd van een paar dagen later tegen Macedonië.

Giorgio Chiellini mist de duels met Liechtenstein (12 november) en Duitsland (15 november) wegens een blessure.