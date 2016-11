Bayern München verspeelt punten

ANP Bayern München verspeelt punten

MÜNCHEN - Bayern München heeft zaterdag voor de derde keer dit seizoen punten verspeeld in de Bundesliga. De kampioen uit Beieren kwam voor eigen publiek tegen TSG 1899 Hoffenheim niet verder dan een gelijkspel (1-1).

Door ANP - 5-11-2016, 17:28 (Update 5-11-2016, 17:28)

Bayern blijft ongeslagen, net als Hoffenheim. RB Leipzig kan zondag wel een nieuwe mijlpaal in de clubgeschiedenis bereiken. Bij een zege op FSV Mainz 05 komt de ploeg in punten gelijk met de lijstaanvoerder uit München. RB Leipzig voetbalde zeven jaar geleden nog op het vijfde niveau in Duitsland.

Kerem Demirbay bracht Hoffenheim in de zestiende minuut op voorsprong. Bayern kwam in de 34e minuut op gelijke hoogte door een eigen doelpunt van Steven Zuber.

Arjen Robben had weer een basisplaats bij de kampioen van Duitsland en werd een kwartiertje voor tijd gewisseld. De aanvoerder van Oranje slaat woensdag de oefeninterland tegen België over. Bondscoach Danny Blind kan vier dagen later wel een beroep op Robben doen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.