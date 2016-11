Atlético onderuit bij Real Sociedad

SAN SEBASTIAN - Real Sociedad heeft Atlético Madrid de tweede nederlaag van het seizoen bezorgd. De Basken versloegen het team van coach Diego Simeone met 2-0 dankzij twee strafschoppen.

Door ANP - 5-11-2016, 18:14 (Update 5-11-2016, 18:14)

De Mexicaan Carlos Vela zette Sociedad in de 58e minuut vanaf elf meter op voorsprong na een overtreding van Gabi op Yuri. De Braziliaan Willian José maakte in de 75e minuut de tweede, ook vanaf de stip.

Atlético had bij een overwinning de koppositie in La Liga kunnen overnemen van stadgenoot Real. Maar de Madrilenen gingen voor de tweede keer in drie competitiewedstrijden onderuit en blijven staan op 21 punten.