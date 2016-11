De Roon in zevende hemel met late gelijkmaker

ANP De Roon in zevende hemel met late gelijkmaker

MANCHESTER - Met een gelukzalige glimlach stapte Marten de Roon zaterdag van het veld in Manchester, waar hij Middlesbrough zojuist een punt had bezorgd tegen het 'grote' Manchester City (1-1). ,,Ik scoor nooit en dan nu op zo'n moment'', zei de Nederlandse middenvelder, terwijl zijn telefoon volliep met berichtjes.

Door ANP - 5-11-2016, 19:32 (Update 5-11-2016, 19:32)

De Roon kopte in blessuretijd de gelijkmaker binnen, zijn eerste treffer in de Premier League. Na een hoge voorzet vanaf de linkerflank van George Friend torende hij hoog boven Aleix Garcia aan en kopte de bal hard achter doelman Claudio Bravo. De oud-speler van Sparta Rotterdam en sc Heerenveen rende direct door naar het uitvak in het Etihad-stadion, waar hij zijn gelijkmaker vierde met de fans van Middlesbrough. ,,Ik had geen idee wat er allemaal door mijn hoofd ging, het was pure euforie.''

De Roon, die in de gaten wordt gehouden door bondscoach Danny Blind, kreeg volop lof van zijn trainer Aitor Karanka. ,,Als iemand een doelpunt verdiende, was het Marten wel'', zei de Spanjaard. ,,Hij werkt heel hard en bewees vandaag weer zijn waarde.''