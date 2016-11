Chelsea vernedert Everton en Koeman

ANP Chelsea vernedert Everton en Koeman

LONDEN - Ronald Koeman heeft zaterdag met Everton een afstraffing gekregen van Chelsea. De ploeg van de Nederlandse manager ging op Stamford Bridge hard onderuit: 5-0. Chelsea nam door de spetterende zege de eerste plaats in de Premier League over van Manchester City, dat eerder op de dag punten had verspeeld tegen Middlesbrough (1-1).

Door ANP - 5-11-2016, 20:28 (Update 5-11-2016, 20:28)

Doelman Maarten Stekelenburg maakte zijn rentree onder de lat bij Everton, nadat hij een wedstrijd had gemist vanwege een voetblessure. De 34-jarige Haarlemmer kon in Londen niet voorkomen dat zijn ploeg werd vernederd. Voor de eerste keer in zijn carrière moest Stekelenburg vijf doelpunten incasseren in een competitiewedstrijd. Met enkele knappe reddingen voorkwam de nieuwe nummer één van Oranje dat de schade zelfs nog groter kon worden. De ploeg van Koeman werd bij vlagen weggespeeld door het frivole Chelsea.