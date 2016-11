PEC en Roda vermaken maar scoren niet

ANP PEC en Roda vermaken maar scoren niet

ZWOLLE - PEC Zwolle en Roda JC hebben zaterdagavond een levendig duel afgesloten met een allerminst bloedeloze 0-0. PEC is nu vijf wedstrijden ongeslagen, Roda JC eentje minder.

Door ANP - 5-11-2016, 22:43 (Update 5-11-2016, 22:50)

Bij PEC ontbrak smaakmaker Youness Mokhtar. Hij kampt met een liesblessure, vorige week opgelopen in de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles. Ryan Tomas was zijn vervanger. Bij Roda JC haakte Daryl Werker af met een knieblessure. Christian Kum verving hem.

De eerste helft was niet goed, maar wel levendig, met kansen aan beide kanten. Doelman Mickey van der Hart van PEC had de hulp van de paal nodig en zijn collega-doelman Benjamin van Leer kon Queensy Menig slechts met veel moeite van het openingsdoelpunt afhouden. Ook de Limburgse keeper had bij een schot van Mustafa Saymak de lat nodig om een treffer te voorkomen.

Ook na rust was het met de amusementswaarde van de krachtmeting dik in orde. PEC Zwolle begon sterk. Menig was dicht bij een doelpunt, maar Ard van Peppen haalde de bal van de doellijn. Keeper Van Leer reageerde attent op een vrije trap van Danny Holla. Na een kwartier bracht trainer Ron Jans bij PEC Nicolai Brock-Madsen in voor de onzichtbare Anass Achahbar om nog meer druk te zetten op de defensie van Roda JC. Tot doelpunten leidde dat allemaal niet, waardoor beide clubs hun ongeslagen reeks met een duel verlengde.