ANP Pröpper met knieblessure onzeker voor Oranje

EINDHOVEN - Davy Pröpper moet zich mogelijk afmelden voor het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV kampt met een knieblessure. Pröpper moest zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) al na een klein uur spelen naar de kant en liep direct met de dokter door naar de kleedkamer.

Door ANP - 5-11-2016, 22:44 (Update 5-11-2016, 22:44)

,,Hij had in de rust al last van zijn knie, maar probeerde het nog even'', zei trainer Phillip Cocu. ,,Helaas moest ik hem toch wisselen. We denken dat er misschien iets met de knieband is.'' Over de inzetbaarheid van Pröpper bij het Nederlands elftal kon Cocu nog niets zeggen.

De middenvelder stond in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje, afgelopen maand tegen Frankrijk, in de basis. Het Nederlands elftal oefent woensdag tegen België en speelt vier dagen later in de WK-kwalificatie tegen Luxemburg. Vrijdag meldde Quincy Promes zich geblesseerd af bij bondscoach Danny Blind.