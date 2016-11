'Ingolstadt ontslaat trainer Kauczinski'

INGOLSTADT - FC Ingolstadt heeft zondag trainer Markus Kauczinski ontslagen. Dat bevestigde de club, die voorlaatste staat in de Bundesliga, via Twitter. Het besluit zou in ,,onderling overleg'' zijn genomen.

Door ANP - 6-11-2016, 11:56 (Update 6-11-2016, 12:16)

Het ontslag volgt na de 2-0-nederlaag van zaterdag tegen FC Augsburg. Ingolstadt is samen met Hamburger SV de enige club in de hoogste Duitse voetbalklasse die nog wacht op de eerste overwinning van het seizoen. Kauczinski was sinds afgelopen zomer trainer van de club.

Kauczinski is al de vierde trainer in de Bundesliga die dit seizoen is weggestuurd. Eerder gebeurde dat al bij Hamburger SV, Werder Bremen en VfL Wolfsburg.