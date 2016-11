Real Madrid simpel langs Leganés

ANP Real Madrid simpel langs Leganés

MADRID - Real Madrid heeft zondag in het thuisduel met streekgenoot Leganés geen fout gemaakt. De koploper in de Spaanse La Liga won met 3-0. Gareth Bale maakte twee van de drie Madrileense doelpunten.

Door ANP - 6-11-2016, 13:57 (Update 6-11-2016, 14:35)

Dat deed de international van Wales voor rust. Álvaro Morata maakte er een kwartier voor tijd 3-0 van, waardoor Real op 27 punten uit elf duels kwam. Barcelona heeft er 22 uit tien duels en gaat zondagavond op bezoek bij Sevilla.

Real herstelde zich van het gelijkspel afgelopen woensdag in de Champions League bij Legia Warschau (3-3). De opening in Bernabéu verliep moeizaam voor de thuisploeg, maar op aangeven van Isco opende Bale in de 37e minuut de score. In blessuretijd profiteerde de Welshman van slordigheden in de Leganés-defensie om doelman Jon Serantes opnieuw te passeren. Morata, de vervanger van de geblesseerde Karim Benzema, scoorde op aangeven van Toni Kroos de derde van Real. Dat was zijn achtste doelpunt dit seizoen in alle competities, waarmee hij Bale en Cristiano Ronaldo voorlopig achter zich houdt.