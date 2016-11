Ibrahimovic maakt 25.000e goal Premier League

SWANSEA - Zlatan Ibrahimovic heeft in zijn eerste seizoen bij Manchester United veel moeite om te scoren, maar de Zweedse spits maakte zondag in de wedstrijd tegen Swansea City wel een heel bijzonder doelpunt. Zijn goal in de 21e minuut betekende de 25.000e treffer in de Premier League.

Door ANP - 6-11-2016, 16:46 (Update 6-11-2016, 16:46)

Brian Deane maakte op 15 augustus 1992 het allereerste doelpunt in de Premier League. Hij scoorde destijds voor Sheffield United. Les Ferdinand nam de 10.000e voor zijn rekening op 15 december 2001 voor Tottenham Hotspur.