ANP Van den Brom jubileert op tribune

AMSTERDAM - John van den Brom eindigde zondag zijn honderdste wedstrijd als trainer van AZ niet op de bank. In de tweede helft van het thuisduel met Ajax (2-2) werd hij naar de tribune gestuurd.

Door ANP - 6-11-2016, 17:26 (Update 6-11-2016, 17:26)

Van den Brom vond dat Joël Veltman een tweede gele kaart verdiende. ,,Ik heb de scheidsrechter in alle emotie van de wedstrijd gezegd dat hij een schijtert was. Dat is dom, dat moet ik niet doen. Ik heb mijn excuses aangeboden. Bij domme overtredingen krijgen mijn spelers vaak een boete. Die moet ik nu ook maar accepteren. Daar hebben de jongens al op aangedrongen.''

Van den Brom was wel trots op AZ. ,,We hebben geknokt voor wat we waard waren. Dat leek in de tweede helft niet voldoende. Maar gelukkig hebben we ons zelf nog kunnen belonen.''