Blessures voor Younes en Ziyech

AMSTERDAM - Amin Younes en Hakim Ziyech zijn zondag geblesseerd uitgevallen in de uitwedstrijd van Ajax bij AZ (2-2). Younes kon niet verder vanwege een liesblessure. Ziyech liet in de rust van het duel een wond bij zijn knie hechten. Hij startte na rust met pijnstillers maar vroeg uiteindelijk toch om een wissel.

Door ANP - 6-11-2016, 17:34 (Update 6-11-2016, 17:34)

Beide spelers laten zich maandag verder onderzoeken. Mogelijk wordt dan ook duidelijk hoe lang ze zijn uitgeschakeld. Ajax hervat de competitie over twee weken met een thuiswedstrijd tegen NEC. De eredivisie ligt komende week stil omdat de landenploegen in actie komen in het kwalificatietoernooi voor het WK in Rusland.