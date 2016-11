Van Persie scoort en valt uit met blessure

AKHISAR - Robin van Persie heeft zondag opnieuw gescoord voor Fenerbahçe. De Nederlandse aanvaller nam in de met 3-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Akhisarspor de openingstreffer voor zijn rekening. Kort voor rust ging Van Persie met een brancard van het veld af met een oogblessure. Hij kreeg in een duel een schoen hard in zijn gezicht en kon niet meer verder. Van Persie scoorde vorig weekeinde twee keer in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Kardemir Karabükspor.

Door ANP - 6-11-2016, 19:11 (Update 6-11-2016, 19:11)

Akhisarspor liet in de eerste helft een grote kans liggen om gelijk te maken. Hugo Rodallega miste een strafschop. Halverwege de tweede helft verdubbelde Aatif Chahechouhe de voorsprong. Door een eigen doelpunt van Fatih Ozturk werd het ook nog 0-3 voor het team van trainer Dick Advocaat. In blessuretijd redde Rodallega de eer voor de thuisclub.

Oranje-international Jeremain Lens kreeg een gele kaart bij Fenerbahçe, dat op de vijfde plaats in de Turkse competitie blijft staan. De achterstand op koploper Basaksehir is acht punten.