ANP Van Bronckhorst trots, ondanks 'totale offday'

DEVENTER - Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord heeft zijn elftal zondag complimenten gegeven, ondanks de nederlaag bij Go Ahead Eagles (1-0). ,,Ik ben trots op hoe we deze week als team hebben beleefd en op waar we staan. Dat het vandaag een totale offday was, weten we allemaal'', zei Van Bronckhorst. ,,Vanaf de eerste minuut zaten we niet in de wedstrijd, we maakten nergens aanspraak op.''

Door ANP - 6-11-2016, 19:19 (Update 6-11-2016, 19:19)

Feyenoord incasseerde in de Adelaarshorst de eerste nederlaag van dit seizoen in de eredivisie. Het overlijden van de moeder van Tonny Vilhena hing deze week als een donkere sluier over de Rotterdamse club. Alle spelers waren vrijdag bij de uitvaart. Vilhena zat zondag op de tribune in de Adelaarshorst, waar hij in de 52e minuut met applaus steun kreeg van de toeschouwers.

,,Ik ben trots op hoe we deze week bij elkaar zijn gebleven'', aldus Van Bronckhorst. ,,Als trainer is het mooi als je ziet dat de ploeg hecht is. Ook al hebben we niet gewonnen, we staan nog steeds waar we willen staan. Ik ben dan ook totaal niet boos geworden.''