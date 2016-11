Inter in slotfase langs Crotone

MILAAN - Internazionale heeft zondag de eerste competitiewedstrijd na het ontslag van trainer Frank de Boer gewonnen. Tegen hekkensluiter Crotone ging dat niet makkelijk. Ivan Perisic brak in de 84e minuut op aangeven van Mauro Icardi de ban. De Argentijn maakte even later zelf, vanaf de strafschopstip, het tweede doelpunt. In blessuretijd scoorde Icardi nog eens: 3-0.

Door ANP - 6-11-2016, 20:13 (Update 6-11-2016, 20:13)

Jeugdtrainer Stefano Vecchi zat net als donderdag in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Southampton in de Europa League op de bank bij Inter. De Italiaanse club gaf zondag aan dat de opvolger van De Boer binnen twee dagen wordt gepresenteerd. Volgens Italiaanse media gaat het om Stefano Pioli.

Inter steeg door de zege naar de negende plaats in de Serie A, met zeventien punten uit twaalf wedstrijden.