ANP Van Persie loopt scheur in ooglid op

ISTANBUL - Robin van Persie heeft zondag in de uitwedstrijd van Fenerbahçe tegen Akhisarspor een scheur in zijn ooglid opgelopen. Dat gebeurde kort voor rust na een botsing met een tegenstander. Het oog van Van Persie werd afgedekt en hij ging met een brancard van het veld.

Door ANP - 6-11-2016, 20:40 (Update 6-11-2016, 20:40)

Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat een scheur in zijn ooglid zit, zo meldt de dokter van Fenerbahçe op de clubwebsite. Ook liep Van Persie in het oog een bloeding op. ,,Uit onderzoek is niets ernstigs gebleken. Het gaat goed met hem. Het had ernstiger kunnen zijn'', aldus de dokter.

Fenerbahçe won de wedstrijd met 3-1. Van Persie nam het openingsdoelpunt voor zijn rekening, nadat hij vorig weekeinde ook al twee keer had gescoord. Halverwege de tweede helft verdubbelde Aatif Chahechouhe de voorsprong. Door een eigen doelpunt van Fatih Ozturk werd het ook nog 0-3 voor het team van trainer Dick Advocaat. In blessuretijd redde Rodallega de eer voor de thuisclub.

Fenerbahçe blijft op de vijfde plaats in de Turkse competitie blijft staan. De achterstand op koploper Basaksehir is acht punten.