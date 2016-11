Messi scoort 500 keer voor Barcelona

ANP Messi scoort 500 keer voor Barcelona

BARCELONA - Lionel Messi heeft zondag een nieuwe mijlpaal bereikt in zijn doelpuntrijke carrière bij FC Barcelona. De Argentijnse aanvaller scoorde tegen Sevilla zijn vijfhonderdste doelpunt voor FC Barcelona.

Door ANP - 6-11-2016, 22:08 (Update 6-11-2016, 22:08)

Barça meldde het aantal via Twitter en tekende daarbij aan dat het gaat om alle doelpunten die hij heeft gemaakt voor Barcelona, zowel in officiële wedstrijden als oefenduels. Messi maakte in mei 2005 zijn eerste competitiedoelpunt voor de Catalanen.