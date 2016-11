Martins Indi en Berghuis bij Oranje

ZEIST - Bondscoach Danny Blind heeft 31-voudig international Bruno Martins Indi van Stoke City en Steven Berghuis van Feyenoord toegevoegd aan de spelersgroep van het Nederlands elftal. Dat meldde de KNVB zondag.

Door ANP - 6-11-2016, 22:22 (Update 6-11-2016, 22:22)

Oranje speelt woensdag 9 november in de Amsterdam ArenA vriendschappelijk tegen België en op zondag 13 november is Luxemburg de tegenstander in een kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2018.

Martins Indi vervangt Terence Kongolo. De Feyenoorder liep zondag in het verloren eredivisieduel met Go Ahead Eagles een hamstringblessure op. Berghuis neemt de plek in van Quincy Promes (Spartak Moskou), die zich vrijdag afmeldde bij Blind met een enkelblessure.

De selectie van Oranje komt maandag bijeen voor een trainingskamp. Arjen Robben (Bayern München), die nog niet inzetbaar is in het oefenduel met België, sluit later deze week aan bij de spelersgroep.