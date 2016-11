Barcelona wint topper van Sevilla

SEVILLA - FC Barcelona blijft in het spoor van koploper Real Madrid in de Spaanse competitie. De Catalaanse sterrenploeg won de topper in en tegen Sevilla met 2-1. In de stand heeft de ploeg van trainer Luis Enrique twee punten minder dan de 'Koninklijke', die zondag met 3-0 won van Leganés.

Door ANP - 6-11-2016, 23:01 (Update 6-11-2016, 23:01)

Sevilla begon sterk aan de confrontatie en na 15 minuten was het Vitolo die de thuisclub aan de leiding zette. Barcelona voerde daarna de druk geleidelijk op en Lionel Messie maakte op slag van rust de gelijkmaker. Hij tikte de bal na een combinatie van Neymar en Denis Suárez bekeken in de rechterhoek.

De goal betekende een mijlpaal in de doelpuntrijke carrière van de Argentijnse dribbelaar. Het was zijn vijfhonderdste doelpunt voor Barcelona. Barça twitterde dat het alle doelpunten betrof die hij maakte in al die jaren, zowel in officiële wedstrijden als oefenduels.

In de tweede helft was Messi ouderwets op dreef. Hij miste zelf enkele grote kansen, maar gaf in de 61e minuut wel de assist op Luis Suárez, die de bal door de benen van doelman Sergio Rico van Sevilla speelde: 1-2.