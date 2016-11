Arbitragezaak makelaar tegen FC Twente

ZEIST - FC Twente moet op 15 november opdraven in Zeist voor een arbitragezaak die aangespannen is door voetbalmakelaar Rob Jansen. De Enschedese club bevestigde maandag het bericht in De Telegraaf waarin melding wordt gemaakt van een eis van circa 1 miljoen euro wegens verleende diensten in de periode 2011 tot 2014. Het zou gaan om commissies bij deals met onder anderen Kamohelo Mokotjo en Tim Hölscher, die beiden begeleid worden door Jansens bedrijf Wasserman.

Door ANP - 7-11-2016, 11:12 (Update 7-11-2016, 11:12)

Mokotjo werd in die periode overgenomen van PEC Zwolle, terwijl Hölscher zijn contract verlengde.

FC Twente gaat er ondertussen vanuit dat het medio december door de KNVB uit de zogenoemde categorie 1 wordt gehaald. De club heeft daartoe de benodigde stukken voor de peildatum van 1 november ingeleverd. Wanneer FC Twente niet 'promoveert' naar de veilige categorie 2 wordt de licentie ingetrokken.