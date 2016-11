Zeegelaar met flinke omweg naar Oranje

NOORDWIJK - Hij heeft een ongebruikelijke route afgelegd, maar op 26-jarige leeftijd staat Marvin Zeegelaar toch zomaar voor zijn debuut in het Nederlands elftal. De voormalige linksbuiten van Ajax meldde zich maandag als linksback van Sporting Portugal bij bondscoach Danny Blind. ,,Ik heb een flinke omweg gemaakt, maar ben uiteindelijk toch goed terechtgekomen'', zei Zeegelaar in Noordwijk.

Door ANP - 7-11-2016, 14:55 (Update 7-11-2016, 14:55)

De Amsterdammer heeft een opvallend carrièreverloop. Na een paar wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en een verhuurperiode aan Excelsior begon hij aan een reis door Europa. Zeegelaar speelde in het tweede elftal van Espanyol, in Turkije bij Elazigspor en kort voor de Engelse club Blackpool. Portugal bleek uiteindelijk het beloofde land. Via Rio Ave belandde hij vorig jaar bij topclub Sporting, waar hij zich in beeld speelde bij de bondscoach.

,,Je kan niets plannen in het leven, dat blijkt wel'', aldus Zeegelaar. ,,Het gaat zoals het gaat. Uiteindelijk komt mijn jongensdroom toch uit.'' Dromen van Oranje deed hij als kind al. ,,Maar het is niet makkelijk om dat doel te bereiken als je voor een club als Blackpool speelt. Stap voor stap is het me toch gelukt.''

Als aanvaller verliet Zeegelaar vijf jaar geleden Nederland, als verdediger keert hij terug. ,,In Turkije had ik al een paar wedstrijden als linksback gespeeld, waarna ik bij Rio Ave weer voorin kwam te staan. Ik was toen een van de beste spelers van de competitie. Trainer Jorge Jesus, die me naar Sporting heeft gehaald, zag echter een linksback in me. Hij is een grote meneer, die veel verstand heeft van voetbal. Wat hij zei toen ik werd opgeroepen voor Oranje? Geniet ervan, ik geloof in je.''