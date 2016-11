Lens neemt topvorm mee naar Oranje

ANP Lens neemt topvorm mee naar Oranje

NOORDWIJK - Jeremain Lens rekent nergens op, maar gezien zijn vorm ligt het voor de hand dat de aanvaller zijn terugkeer in het Nederlands elftal viert met een basisplaats. De vleugelspits van Fenerbahçe meldde zich maandag na ruim een jaar afwezigheid weer bij Oranje, voor de interlands tegen België en Luxemburg. ,,Ik speel weer regelmatig en ben in vorm. Dan is dit een logisch gevolg'', zei Lens.

Door ANP - 7-11-2016, 16:02 (Update 7-11-2016, 16:02)

De 31-voudig international heeft onder Dick Advocaat in Istanbul het plezier teruggevonden dat hij was kwijtgeraakt bij Sunderland. ,,Dat was een lastige periode, omdat ik niet veel aan spelen toekwam. Nu speel ik gelukkig weer vaak. Ik weet wat ik kan en dat laat ik op dit moment ook zien.''

Lens (28) viel vorige week op met een doeltreffende vrije trap in de Europa League tegen Manchester United, nadat hij een paar weken eerder tegen Feyenoord ook al sterk had gespeeld. ,,De buitenwereld ziet alleen die Europese wedstrijden, maar de bondscoach volgt me ook in de Turkse competitie. Hij weet dat ik goed in vorm ben. Of dat betekent dat ik in de basis sta? Dat is niet aan mij, we gaan het zien.''