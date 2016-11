AZ reist naar Istanbul

ALKMAAR - AZ gaat het komende competitievrije weekeinde benutten voor een oefenduel in Istanbul tegen Besiktas. De Turkse nummer twee van de ranglijst zocht voor het weekeinde dat in het teken staat van interlandvoetbal nog een tegenstander. AZ had daar wel interesse in en maakte maandag bekend af te zullen reizen.

Door ANP - 7-11-2016, 16:04 (Update 7-11-2016, 16:04)

De wedstrijd wordt zaterdagmiddag gespeeld.