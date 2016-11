Pool fluit 126e Derby der Lage Landen

NOORDWIJK - De Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak heeft woensdag in Amsterdam de leiding bij de oefeninterland tussen het Nederlands elftal en België. De 35-jarige Marciniak floot twee jaar geleden ook al de vriendschappelijke ontmoeting met Mexico, die Oranje met 3-2 verloor. De Pool kan woensdag in de ArenA, die nog lang niet is uitverkocht, beschikken over doellijntechnologie.

Door ANP - 7-11-2016, 16:18 (Update 7-11-2016, 16:18)

Nederland en België staan voor de 126e keer tegenover elkaar. De balans in de 'Derby der Lage Landen' is in het voordeel van Oranje, dat 55 keer won. De 'Rode Duivels' stapten 41 keer als winnaars van het veld, waaronder tijdens de laatste ontmoeting vier jaar geleden in Brussel. De Belgen wonnen die oefeninterland met 4-2 en verpestten daarmee de rentree van bondscoach Louis van Gaal op de bank. Oranje verspeelde destijds in het laatste kwartier een voorsprong van 2-1.