Van Persie: dit hoort bij het voetbal

ISTANBUL - Robin van Persie heeft zijn dank uitgesproken voor de vele reacties die hij online kreeg naar aanleiding van de oogblessure die hij zondag opliep in de uitwedstrijd van zijn club Fenerbahçe tegen Akhisarspor. ,,Ik heb een scheurtje in mijn ooglid, maar mijn oog zelf is onbeschadigd", zegt de Nederlandse aanvaller op Twitter en Facebook.

Door ANP - 7-11-2016, 16:37 (Update 7-11-2016, 16:37)

De 33-jarige Van Persie opende de score voor Fenerbahçe, maar moest zich voor rust laten vervangen nadat hij ongelukkig in botsing was gekomen met een tegenstander. Met een lap voor zijn beschadigde oog ging de oud-Feyenoorder met een brancard van het veld, en gevreesd werd voor zwaar oogletsel. Maar dat viel mee, en Van Persie stelde maandag iedereen nog maar eens gerust. ,,Testen in het ziekenhuis hebben aangetoond dat mijn oog zelf onbeschadigd is. Dat hoort bij het voetbal", aldus de voetballer, die alweer bezig is met de volgende wedstrijd. ,,Op naar de derby'', zegt Van Persie over de confrontatie tegen rivaal Galatasaray over twee weken.