Juventus twee maanden zonder Barzagli

TURIJN - Juventus kan vermoedelijk pas weer in het nieuwe jaar beschikken over Andrea Barzagli. De 35-jarige verdediger liep zondag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Chievo Verona (1-2) een schouderblessure op. Onderzoek wees maandag uit dat Barzagli ongeveer twee maanden is uitgeschakeld.

Door ANP - 7-11-2016, 17:36 (Update 7-11-2016, 17:36)

De international had zich bij bondscoach Giampiero Ventura al afgemeld voor de interlands zaterdag tegen Liechtenstein (WK-kwalificatie) en drie dagen later tegen wereldkampioen Duitsland (vriendschappelijk). Ventura riep Davide Astori op als vervanger van Barzagli.