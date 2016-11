Martins Indi laat het verleden rusten

ANP Martins Indi laat het verleden rusten

NOORDWIJK - Bruno Martins Indi wil het verleden laten rusten. De verdediger van Stoke City mocht zich maandag eindelijk weer melden bij het Nederlands elftal, veertien maanden nadat hij een rode kaart had gekregen vroeg in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. Martins Indi leidde daarmee de ondergang van Oranje in tijdens het debuut van bondscoach Danny Blind (0-1).

Door ANP - 7-11-2016, 21:15 (Update 7-11-2016, 21:15)

,,Een negatief moment, dat veel invloed heeft gehad'', erkende Martins Indi in Noordwijk. ,,Maar dat is iets uit het verleden. We moeten verder, ik kijk vooruit. Ik wil mijn steentje eraan bijdragen dat we naar het WK van 2018 gaan.''

Na het rood tegen IJsland, voor het maken van een slaande beweging richting Kolbeinn Sigthórsson, leek Martins Indi 'verbannen' uit Oranje. Blind nam de verdediger diens stommiteit behoorlijk kwalijk en liet hem meer dan een jaar links liggen. ,,Maar zand erover. Ik ben terug en daar ben ik heel blij mee.''