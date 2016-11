Janevski opvolger van Vreven bij Beveren

BEVEREN - Cedomir Janevski is de nieuwe hoofdtrainer van Waasland-Beveren. De Macedoniër is bij de Belgische voetbalclub de opvolger van de vorige week ontslagen Stijn Vreven, die in Nederland voetbalde bij FC Utrecht, Vitesse en ADO Den Haag.

Door ANP - 7-11-2016, 23:24 (Update 7-11-2016, 23:24)

De 55-jarige Janevski kwam in België als speler uit voor Sporting Charleroi en Club Brugge. Bij Brugge ging hij na zijn spelersloopbaan, in 2000, aan de slag als jeugdtrainer. Daarna was Janevski als coach onder meer werkzaam bij het Griekse Olympiakos (als assistent) en in België bij Bergen en Excelsior Moeskroen. Van 2012 tot 2013 werkte hij als bondscoach van Macedonië.

,,We hebben een weloverwogen keuze gemaakt. Het was heel belangrijk om niet overhaast te werk te gaan'', adus voorzitter Dirk Huyck.

Waasland-Beveren staat op de twaalfde plaats in de Belgische competitie. De eerste wedstrijd na het ontslag van Vreven werd verrassend met 2-1 gewonnen van Anderlecht.