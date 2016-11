Zlatan maakt excuses naar fans ManUnited

MANCHESTER - Zlatan Ibrahimovic heeft zich bij de supporters van Manchester United verontschuldigd voor de gele kaart die hij afgelopen zondag kreeg in de wedstrijd tegen Swansea City. Het was al zijn vijfde van dit seizoen, waardoor hij is geschorst voor de komende de topper in de Premier League tegen Arsenal (19 november).

Door ANP - 8-11-2016, 9:16 (Update 8-11-2016, 9:16)

,,Het spijt me zeer dat ik de volgende wedstrijd ben geschorst. Ik meen het, want ik wil niets liever dan meedoen tegen Arsenal'', liet hij optekenen op de website van ManUnited.

De Zweedse spits, die er twee maakte tegen Swansea, lijkt van mening dat de scheidsrechters in het Engelse voetbal hem zwaar bestraffen voor zijn acties. ,,Telkens als ik een duel stevig inga en een tackle uitvoer, krijg ik een gele kaart.''