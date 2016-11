ADO rest van seizoen zonder Jansen

ANP ADO rest van seizoen zonder Jansen

DEN HAAG - Kevin Jansen heeft opnieuw een kruisband gescheurd. De middenvelder is zes tot negen maanden uitgeschakeld en komt dit seizoen niet meer in actie volgens zijn club.

Door ANP - 8-11-2016, 11:28 (Update 8-11-2016, 11:28)

Jansen liep de blessure zaterdag op tijdens het duel met Willem II. Medisch onderzoek wees dinsdag uit dat hij de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft afgescheurd.

De 24-jarige Jansen scheurde in de derde wedstrijd van het seizoen 2013/2014 de voorste kruisband van zijn linkerknie. Die blessure kostte hem ook de rest van het seizoen. ,,Dit is één van de ergste dingen voor een voetballer'', stelt Jansen. ,,Gun me dan maar een gebroken enkel, maar het is niet anders.''