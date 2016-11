Oranje compleet op laatste training

ANP Oranje compleet op laatste training

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal heeft dinsdag met een complete groep de laatste training afgewerkt voor de oefeninterland tegen België. Bondscoach Danny Blind had tijdens de oefensessie in de Amsterdam ArenA, die grotendeels achter gesloten deuren plaatsvond, de beschikking over al zijn 23 internationals.

Door ANP - 8-11-2016, 13:48 (Update 8-11-2016, 14:56)

De nieuwelingen Joshua Brenet, Marvin Zeegelaar en Bart Ramselaar trainden voor het eerst mee met de groep. Oranje oefent woensdag in Amsterdam tegen de 'Rode Duivels', als voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.

Arjen Robben sluit na de vriendschappelijke wedstrijd aan bij de selectie. De aanvoerder van Oranje, die langdurig blessureleed pas net achter zich heeft gelaten, mag van Blind de confrontatie met België overslaan. De bondscoach hoopt zondag in en tegen Luxemburg op een topfitte Robben.

Opstelling

Blind stuurt tegen de Belgen grotendeels het elftal het veld in dat ook zal starten in de komende WK-kwalificatiewedstrijd. De bondscoach wilde dinsdag weinig prijsgeven over zijn opstelling, alleen dat Maarten Stekelenburg weer onder de lat staat. Ten opzichte van de laatste kwalificatiewedstrijd, vorige maand tegen Frankrijk, ontbreken de geblesseerden Rick Karsdorp, Davy Pröpper en Quincy Promes. Kevin Strootman is geschorst tegen Luxemburg en daarom ook afwezig. Dat betekent dat Blind zijn elftal op heel wat plekken moet wijzigen.

,,Dat is niet prettig, ik mis spelers die normaal basisspeler zouden kunnen zijn'', aldus Blind. ,,Maar het heeft geen zin daar over te praten, ze zijn er niet. Ik hoop dat iedereen eind maart bij de volgende interland weer fit is.''