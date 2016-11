Zoon Gudjohnsen op proef bij Sparta

ROTTERDAM - Sveinn Gudjohnsen traint deze week mee met de selectie van Sparta Rotterdam. De achttienjarige zoon van Eidur Gudjohnsen, oud-speler van FC Barcelona en Chelsea, staat nog onder contract bij Valur uit Reykjavik.

Door ANP - 8-11-2016, 14:52 (Update 8-11-2016, 14:52)

De IJslander genoot een deel van zijn opleiding in de jeugd van FC Barcelona. Hij was vorig jaar in beeld bij FC Groningen.