ANP Blind en Brenet halen kou uit de lucht

AMSTERDAM - De kou tussen bondscoach Danny Blind en PSV-verdediger Joshua Brenet is uit de lucht. Brenet riep vorig jaar dat Blind in zijn selectiebeleid een voorkeur heeft voor spelers van Ajax. De PSV'er mocht zich desondanks maandag voor het eerst melden bij het Nederlands elftal en ging direct om de tafel zitten met Blind.

Door ANP - 8-11-2016, 14:55 (Update 8-11-2016, 14:55)

,,Ik nodig debutanten op de eerste avond altijd uit voor een gesprek. En hij wilde mij ook spreken, dus dat kwam goed uit'', zei Blind dinsdag. ,,Ik vroeg hem of hij nog boos op me is, hij zei 'nee'. Ik ben ook niet rancuneus. Hij had op dat moment zijn hart op de tong, maar dat is uit de wereld.''

Blind gaat ook nog een gesprek aanknopen met Bruno Martins Indi, de verdediger die hij ruim een jaar negeerde na diens domme rode kaart tegen IJsland. ,,Met Bruno ga ik vanavond een kopje koffie drinken. Als hij nog ergens mee zit, moet hij dat zeggen, dan is het uit de wereld. Hij heeft geen beste periode gehad bij FC Porto, maar is nu bij Stoke City weer een vaste basisspeler. Daarom zit hij ook weer bij Oranje. Ik verwacht geen ingewikkeld gesprek.''