ANP Hateboer wil FC Groningen verlaten

GRONINGEN - Hans Hateboer wil FC Groningen verlaten. De 22-jarige rechtsback heeft zijn club nogmaals laten weten dat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen.

Door ANP - 8-11-2016, 15:45 (Update 8-11-2016, 15:45)

FC Groningen kan in de winterstop nog een transfersom voor de jeugdinternational ontvangen. Aan het einde van het seizoen is hij transfervrij. ,,Wij hebben meerdere malen geprobeerd een nieuwe overeenkomst met hem af te sluiten, maar Hateboer heeft ons helaas laten weten zijn contract bij FC Groningen niet te willen verlengen. Dat is zeer jammer en spijtig”, vertelde directeur Hans Nijland dinsdag op de website van zijn club.