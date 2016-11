België zonder Fellaini en Dembélé tegen Oranje

ANP België zonder Fellaini en Dembélé tegen Oranje

BRUSSEL - Marouane Fellaini komt woensdag niet in actie in de oefenwedstrijd van België tegen het Nederlands voetbalelftal. De middenvelder van Manchester United heeft te veel last van een blessure en keert terug naar zijn club, zo maakte bondscoach Roberto Martinez dinsdag bekend. Fellaini ontbreekt ook zondag in de WK-kwalificatiewedstrijd van de Belgen tegen Estland.

Door ANP - 8-11-2016, 18:48 (Update 8-11-2016, 18:48)

Ook Mousa Dembélé ontbreekt woensdag in de Amsterdam ArenA. De oud-speler van AZ, die nu uitkomt voor Tottenham Hotspur, kwam maandag niet helemaal fit aan in het trainingskamp van de Belgen en krijgt tegen Oranje rust. ,,Tegen Estland reken ik wel op hem'', aldus Martinez, die niet wilde vertellen met welke spelers hij tegen het Nederlands elftal begint. ,,De opstelling wordt vergelijkbaar met de vorige kwalificatiewedstrijden. Op sommige posities is rotatie mogelijk, maar op de meeste posities zal er niet veel veranderen.''

Vincent Kompany speelde in oktober 2015 zijn laatste interland. De verdediger van Manchester City kwam daarna, door blessures, niet meer in actie voor de nationale ploeg. ,,Vincent zal zeker één van de twee komende wedstrijden spelen'', vertelde Martinez, die begin september met zijn team thuis verloor van Spanje (0-2). Omdat ook het Nederlands elftal volgens de Belgische bondscoach net als Spanje graag vanuit balbezit speelt, is hij benieuwd of zijn team het nu beter doet dan twee maanden terug tegen Spanje. ,,Ik wil zien hoe het team daarop reageert in vergelijking met Spanje. Toen was onze reactie daarop immers heel slecht. Ik wil nu progressie zien.''