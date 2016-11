Geen voetbal in Griekenland na brand

ANP Geen voetbal in Griekenland na brand

ATHENE - Er zijn voorlopig geen voetbalwedstrijden in Griekenland als gevolg van mogelijke brandstichting in het vakantiehuis van Giorgos Bikas, de voorzitter van de nationale scheidsrechterscommissie. De Griekse voetbalbond heeft woensdag alle professionele voetbalcompetities stilgelegd, totdat het onderzoek naar de brand is afgesloten.

Door ANP - 9-11-2016, 16:19 (Update 9-11-2016, 16:19)

Het vuur ontstond woensdagochtend vroeg in het huis van Bikas in het noorden van Griekenland. Bikas en zijn familie waren op dat moment niet in de woning, die forse schade heeft opgelopen.

Het rommelt al langer in de Griekse voetbalwereld. Eerder zeiden politici al dat het voetbal is ,,doordrongen van corruptie''. De wereldbond FIFA kreeg daarop toestemming om ,,orde op zaken te stellen''. Zo gaat de FIFA een speciaal comité oprichten en worden er volgend jaar mei nieuwe bondsverkiezingen gehouden.