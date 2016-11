Oranje en België in evenwicht: 1-1

AMSTERDAM - De oefeninterland van het Nederlands elftal woensdag tegen België heeft bondscoach Danny Blind nieuwe problemen bezorgd. Met het gelijkspel tegen de 'Rode Duivels' (1-1) mocht Oranje best tevreden zijn, maar de ziekenboeg stroomde wel vol. Vier dagen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg zag Blind liefst drie spelers geblesseerd uitvallen.

Door ANP - 9-11-2016, 21:47 (Update 9-11-2016, 23:10)

Van het voornemen van de bondscoach om zeker een uur met zijn beoogde basisformatie voor Luxemburg-uit te oefenen, kwam weinig terecht. Het door blessures geplaagde Oranje raakte in het eerste half uur weer twee man kwijt, Stijn Schaars en Vincent Janssen. Voor middenvelder Schaars, die na 2,5 jaar zijn rentree vierde op de plek van de geschorste Kevin Strootman, zat de wedstrijd er al na een kwartiertje op. De aangeslagen spits Janssen stapte tien minuten later van het veld, na twee botsingen met keeper Simon Mignolet. In de tweede helft volgde ook Jeremain Lens, bij wie het tijdens een sprint ineens in de hamstring schoot.

Zo stapelden de personele problemen voor Blind zich op. Enige meevaller was dat Arjen Robben zich woensdag weer meldde bij Oranje. De aanvoerder zat zelfs al weer op de bank, zij het met sportschoenen aan. Robben traint vanaf donderdag mee en hoopt tegen Luxemburg zijn rentree te maken. Zeker is dat het elftal van Blind er zondag weer heel anders uitziet dan tegen de Belgen.

Teleurstelling

De 126e 'Derby der Lage Landen' liep zo voor Oranje uit op een teleurstelling, ondanks het schappelijke resultaat. Al het blessureleed wierp een schaduw over de wedstrijd waarin het Nederlands elftal vooral moest verdedigen. België speelde frivool, met de raspaardjes Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Yannick Carrasco en Dries Mertens allemaal in de ploeg. De nummer vier van de wereld wist het vele balbezit lange tijd echter amper om te zetten in kansen, mede omdat Oranje als collectief de defensieve rijen gesloten hield.

Zonder een kans te hebben gecreëerd, nam Oranje een paar minuten voor rust wel de leiding. Davy Klaassen schoot een strafschop binnen nadat Lens was gevloerd door Jan Vertonghen (1-0). Met debutant Joshua Brenet na rust voor Klaassen schakelde Blind in de tweede helft om naar een 5-3-2-systeem. België werd pas echt gevaarlijk toen met Romelu Lukaku een echte spits was ingevallen. Lukaku miste zelf twee enorme kansen, maar zag hoe een schot van Carrasco via de billen van Joël Veltman wel over doelman Maarten Stekelenburg vloog: 1-1.